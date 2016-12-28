Рішення суду Москви щодо подій на Майдані – це просто фарс, – експерт

Рішення Дорогомиловського суду Москви не має жодного правового значення для України, адже судове рішення, що виноситься в одній країні, не може впливати на іншу країну. Це не рішення міжнародного суду. Тим більше, від початку судового процесу до прийняття рішення пройшло всього кілька днів.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи рішення Дорогомиловського суду Москви щодо того, що події 2013-2014 року в Україні були "державним переворотом".

Ми не перебуваємо в правовому просторі Росії. На якій підставі? Територія України стала територією Росії? Є суверенне право кожної держави. Як українські закони не діють на території Росії, так само їхні закони не діють у нас,

– зауважив експерт.

За словами Фесенка, мова йде про суто пропагандистську акцію. Крім того, це було зроблено в зв'язку з тим, що з кінця листопада і до кінця лютого відзначається річниця подій на Майдані. Таким чином Росія пропагандистськи відзначилася, реагуючи на чергову річницю Євромайдану.

З іншого боку, вважає політолог, у рішенні російського суду є певна "правова" мотивація через те, що в Україні виходить на фінішну пряму підготовка судових процесів у справі Януковича. Починається заочне судове переслідування екс-президента-втікача, і очевидно, що сторона Януковича намагається затягнути цей процес.

У Росії, мабуть, вирішили підстрахуватися і заготовити свій контраргумент – судове рішення про те, що нібито в Україні відбувся державний переворот. Про всяк випадок у Москві готують псевдоаргументи до процесу проти Януковича, який почнеться, швидше за все, в 2017 році,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Політичний експерт також переконаний, що жодних наслідків на міжнародному рівні це рішення не матиме. Фесенко наголосив, що немає прикладів чи прецедентів, щоб на Заході – в США чи країнах ЄС – виконували рішення російських судів або до них прислухалися.

Нагадаємо, 15 грудня Дорогомиловський суд Москви розпочав розгляд справи за позовом екс-депутата від Партії регіонів Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом. 27 грудня цей суд вирішив, що події 2013-2014 року в Україні були "державним переворотом".