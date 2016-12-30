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"Різдво Рок-н-рол": ТНМК презентував нову святкову пісню

16:35, сьогодні 182 Читать новость на русском
ТНМК
ТНМК / Вікіпедія

Танок на майдані Конґо на свята презентує нову пісню "Різдво - рок-н-рол".

Про це пише на сторінці Facebook музикантів.

Розбираючи матеріал до нового альбому, ми вирішили обов'язково зробити пісню з приспівом "Новий Рік - попса, Різдво - рок-н-рол", бо це відчуття зростає рок від року. Повернулися з гастролів 26 грудня, сіли на студії і ось він – найоперативніший, мабуть, трек в нашій історії,
– Олег "Фагот" Михайлюта.

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Прем'єра нової пісні відбулася 30 грудня на офіційному сайті гурту та на сторінках у мережах. В записі використовуються семпли Френка Сінатри та Івана Козловського.

Теги: Новорічні свята LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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