Різдвяна шопка стала "живою" у Львові

На Різдво у Львові вкотре відбулася одна зі святкових традицій – на площі Ринок "ожили" персонажі шопки.

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Зауважимо, що участь у шопці беруть пластуни. Зокрема, як львів'яни, так і туристи зможуть побачити Ангелів, Царів та інших персонажів різдвяного вертепу.

Крім того, у виставі задіяно живих тварин: ослик та овечки – їх щодня доставлятимуть до Львова, а увечері відвозитимуть додому.

Підкреслимо, що шопка працюватиме чотири дні: з 6 до 9 січня. Вхід для усіх охочих є безкоштовним.

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