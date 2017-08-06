Різдзвяні листівки Єлизавети II продали на аукціоні: раритетні фото сім'ї

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На британському аукціоні в місті Сайренсестер, графство Глостершир, продали колекцію листівок, які королева Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький понад 40 років розсилали на Різдво.
Про це повідомляють на BBC Україна.
Незвичайний лот складався із 35 карток, підписаних іменами Elizabeth R і Philip.
Листівки датувались періодом від 1952 по 2001 рік і них завжди було зображено королівську родину.
Ці листівки показують фантастичну історію того, як рік від року зростала королівська родина. Фото знімали герцог Йоркський, лорд Сноудон та офіційні фотографи,
– розповів речник аукціону.
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