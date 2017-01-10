Різка зміна клімату: як боротися із негативними наслідками і не зіпсувати відпустку

На зимові свята чимало українців прямують до засніжених Карпат, або до теплих країн.

Куди б ви не вирушили уникнути акліматизації – пристосування організму до зміни кліматичних умов – не вдасться. Проте є кілька простих правил, які доможуть побороти головні негативні наслідки акліматизації, пише "Сніданок з 1+1".

Головні симптоми акліматизації:

- головний біль;

- безсоння;

- розлади травлення;

- перепади артеріального тиску.

Зазвичай, період акліматизації для дорослих проходить за 5-7 днів, а для дітей – близько 14 днів, тому краще планувати відпустку мінімум на два тижні.

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Як пристосуватись до нового клімату:

1. Уникайте сильних фізичних навантажень за декілька днів до мандрівка. Також варто утриматись від навантажень і в перші дні відпустки.

2. Не забувайте правильно харчуватись – не зловживайте екзотичними стравами.

3. Пийте багато води.

4. Підберіть правильний одяг. Для відпочинку в горах надайте перевагу спеціальному теплому одягу та зручному взуттю. А от для теплих країн підійде світлий одяг з довгими рукавами.

5. Якщо на вас чекає зміна часового поясну – то переходьте на новий час поступово. Хоч би за декілька днів до подорожі.