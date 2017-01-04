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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Роббі Вільямс не любить чужих бактерій: з'явились кумедні кадри

23:58, 3 січня 2438 Читать новость на русском
Роббі Вільямс ще та
Роббі Вільямс ще та "чистюля" / Getty images

Популярний британський співак Роббі Вільямс настільки любить своїх фанатів, що дезінфікує руки після зустрічі з ними.

Під час концерту у Нью-Йорку, який транслював телеканал ВВС, артист дозволив доторкнутись до себе кільком фанатам у перших рядах.

Одразу після того, як піднявся на сцену, Вільямс не криючись з гидливим виразом обличчя продезінфікував собі руки.

Сам співак, очевидно, визнає таку свою дивну звичку. У його Instagram з'явилось коротке відео, Вільямс обмінюється новорічними привітаннями з подругою, обіймає її, а потім демонструє на камеру свою огиду та обробляє долоні антисептиком.

"Новий 2017-й рік із чистого листа", – підписав він його.

Regram from @aydafieldwilliams Wiping the slate clean for 2017 #instafun #instagood #cleanslate #familyfunday

Відео, опубліковане користувачем Robbie Williams (@robbiewilliams)

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Теги: Роббі Вільямс Музика Курйози LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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