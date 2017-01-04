Роббі Вільямс не любить чужих бактерій: з'явились кумедні кадри

Популярний британський співак Роббі Вільямс настільки любить своїх фанатів, що дезінфікує руки після зустрічі з ними.
Під час концерту у Нью-Йорку, який транслював телеканал ВВС, артист дозволив доторкнутись до себе кільком фанатам у перших рядах.
Одразу після того, як піднявся на сцену, Вільямс не криючись з гидливим виразом обличчя продезінфікував собі руки.
Сам співак, очевидно, визнає таку свою дивну звичку. У його Instagram з'явилось коротке відео, Вільямс обмінюється новорічними привітаннями з подругою, обіймає її, а потім демонструє на камеру свою огиду та обробляє долоні антисептиком.
"Новий 2017-й рік із чистого листа", – підписав він його.
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