Роббі Вільямс не любить чужих бактерій: з'явились кумедні кадри

Популярний британський співак Роббі Вільямс настільки любить своїх фанатів, що дезінфікує руки після зустрічі з ними.

Під час концерту у Нью-Йорку, який транслював телеканал ВВС, артист дозволив доторкнутись до себе кільком фанатам у перших рядах.

Can we all talk about #RobbieWilliams using hand sanitizer after touching his fans hands? pic.twitter.com/Gr8lgjt4bW — Mia (@mia_qs) 1 січня 2017 р.

Одразу після того, як піднявся на сцену, Вільямс не криючись з гидливим виразом обличчя продезінфікував собі руки.

Сам співак, очевидно, визнає таку свою дивну звичку. У його Instagram з'явилось коротке відео, Вільямс обмінюється новорічними привітаннями з подругою, обіймає її, а потім демонструє на камеру свою огиду та обробляє долоні антисептиком.

"Новий 2017-й рік із чистого листа", – підписав він його.

Regram from @aydafieldwilliams Wiping the slate clean for 2017 #instafun #instagood #cleanslate #familyfunday Відео, опубліковане користувачем Robbie Williams (@robbiewilliams) Січ 2, 2017 о 12:06 PST

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