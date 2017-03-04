Відомий співак Роббі Вільямс випустив новий кліп на його пісню Mixed Signals.

Новину про вихід нового кліпу співак повідомив на своїй сторінці в Twitter.

У відео камера є "очима" дівчини, яка збирається на вечірку та вперто ігнорує дзвінки від свого хлопця, роль якого виконує Роббі Вільямс. Він у свою чергу самотньо сидить на ліжку та намагається додзвонитись до коханої.

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Композиція Mixed Signal – третя пісня із 11 альбому співака The Heavy Entertainment Show, який вийшов 4 листопада 2016.