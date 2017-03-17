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Робот Handle: двоколісний помічник, що без проблем перенесе будь-який вантаж

Інновації 22:25, сьогодні 80 Читать новость на русском

Handle – двоколісний робот від Boston Dynamics, який переносить важкі ящики і легко перестрибує метрові перешкоди.

"Handle ноги-колеса" – таке прізвисько отримала диво-машина через наявність у неї двох коліс.

Така конструкція наділяє робота неабиякою мобільністю, він можу спускатися сходинками, похилою та слизькою поверхнею і на ходу долати складні перешкоди. Для нього не проблема застрибнути на висоту в понад метр, при тому що "зріст" бота – близько двох метрів.

Робот повністю автономний. Він здатен проїздити без підзарядки до 24 кілометрів, розганяючись максимально до 15 кілометрів за годину. Основне призначення бота – переносити вантажі. За один підхід цей "силач" може взяти на себе до 45 кілограмів.

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Теги: робототехніка
Джерело: 24 Канал
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