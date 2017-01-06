Роботи, дрони для селфі і музичні рукавички: в Лас-Вегасі триває виставка споживчої електроніки

В Лас-Вегасі виробники з усього світу демонструють своє бачення майбутнього, втілене в електроніці.

Роботи, які виконують прості повсякденні завдання і значно спрощують життя, – головна тенденція на цьогорічній виставці електроніки.

Світлину опубліковано користувачем Want.nl (@wantnl) Січ 6, 2017 о 6:45 PST

Світлину опубліковано користувачем Clubit (@clubit) Січ 6, 2017 о 7:39 PST

Світлину опубліковано користувачем CNN (@cnn) Січ 5, 2017 о 7:53 PST



Не думаю, що роботи перетворяться на гуманоїдів, які замінять людей. Це може бути перспективою лише далекого майбутнього. А наразі головне, аби робот виконував певне просте завдання швидко і значно ефективніше за людину,

– зауважила співзасновниця компанії iRobot Гелен Ґрейнер.

Також розробники відкрили нові можливості для любителів селфі. На виставці представили спеціальний дрон, який дозволяє фотографувати себе у різних ракурсах і ситуаціях.

Ця камера – персональний фотограф. Вона автоматично фокусується на своєму власникові. Часто, коли ми фотографуємо своїх рідних чи друзів, ми випадаємо з кадру. Тепер цього не буде,

– підкреслив засновник і гендиректор Zero Robotics CEO Менгкі Ванг.

В Лас-Вегасі представили низку розробок для меломанів та музикантів. Наприклад, смарт-навушники самі створюють ідеальний плей-лист для свого власника. А музичні рукавиці допоможуть ді-джеям керувати музичними ефектами. Більше того, на виставці представили скрипку надруковану на 3D-принтері. У неї дещо незвичний зовнішній вигляд, але відмінний звук.

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