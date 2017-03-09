Роботів навчили готувати бургери: опубліковано відео

Компанія Miso Robotics разом із власниками відомої мережі фаст-фудів створила робота Flippy, який може замінити працівників на кухні.

Як повідомили на сайті розробника, робот наділений штучним інтелектом та може самостійно знаходити складники для бургерів на будь-якій кухні.

В робота вмонтовані камери та датчики, а кишеньковий комп’ютер аналізує навколишнє середовище та здатний розпізнавати продукти. Завдяки цьому не потрібно розкладати складники якимось певним чином чи вказувати їх координати в програмі.

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Однак приготувати повноцінний бургер роботу поки не під силу. Він може лише посмажити сам бургер, тобто котлету. Він слідкує за їх прожаркою та кладе на булку, в той же момент надсилаючи сигнал кухарю. Він тоді додає сир та інші топінги, завершуючи приготування.

Перший робот вже почав працювати в місті Пасадена, недалеко від Лос-Анджелесу. Однак розробники планують, що за два роки вони обладнають такими роботами ще 50 ресторанів.

Окрім цього, компанія вже працює над створенням роботів, які готуватиму інші страви.