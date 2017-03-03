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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Роботу українського скульптора продали в Нью-Йорку за 20 тисяч доларів

22:11, сьогодні 103 Читать новость на русском
Картина
Картина / birdinflight

У грудні інша копія цієї скульптури також була продана на аукціоні в Лондоні тоді за неї заплатили 25 тисяч доларів.

В ході торгів New Now, організованих аукціонним будинком Phillips в Нью-Йорку, з молотка пішла робота українського скульптора Єгора Зігури "Колос пробуджується", пише Bird in flight.

Покупець заплатив за неї 20 тисяч доларів – сума більш ніж в 2 рази перевищила оцінну вартість в 6-8 тисяч зелених.

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Після успішних торгів в Лондоні мені запропонували виставити її в Нью-Йорку. Це частина проекту "Післясьогодні": він складається з серії колосів, кожен з яких передає той чи інший стан суспільства або мої внутрішні переживання ,
– розповів Єгор Зігура в коментарі Bird In Flight.

Теги: США LifeStyle мистецтво гроші
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