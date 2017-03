Роботу українського скульптора продали в Нью-Йорку за 20 тисяч доларів

У грудні інша копія цієї скульптури також була продана на аукціоні в Лондоні тоді за неї заплатили 25 тисяч доларів.

В ході торгів New Now, організованих аукціонним будинком Phillips в Нью-Йорку, з молотка пішла робота українського скульптора Єгора Зігури "Колос пробуджується", пише Bird in flight.

Покупець заплатив за неї 20 тисяч доларів – сума більш ніж в 2 рази перевищила оцінну вартість в 6-8 тисяч зелених.

Після успішних торгів в Лондоні мені запропонували виставити її в Нью-Йорку. Це частина проекту "Післясьогодні": він складається з серії колосів, кожен з яких передає той чи інший стан суспільства або мої внутрішні переживання ,

– розповів Єгор Зігура в коментарі Bird In Flight.