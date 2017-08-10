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Родичі високопосадовця Нацполіції "неочікувано" стали власниками нових квартир

20:12, сьогодні 1776 Читать новость на русском
Нерухомість
Нерухомість / 24 Канал

Родичі заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Ігоря Звездіна стали власниками квартир в Києві та Дніпрі і таунхаусу під Києвом після його підвищення по службі.

Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

Навесні 2017 року право власності на вже готову квартиру оформив на себе Валерій Звездін – батько посадовця (майнові права на неї були придбані в грудні 2015 року).

У квітні 2017 року він також придбав ділянку та частину таунхаусу на 124,6 квадратних метра у Вишгороді. З 2014 року Валерій Звездін також володіє автомобілем Toyota Highlander, право на управління яким є у поліцейського Ігоря Звездіна.

Коли Ігор Звездін працював начальником управління захисту економіки в Дніпропетровській області у 2016 році, його теща сплатила пайовий внесок і згодом отримала акт прийому-передачі квартири в новобудові в Дніпрі.

За словами батька Ігоря Звездіна Валерія, кошти на майно він заробив в Росії.

Я працюю в Сургуті, заступником директора будівельної компанії. 25 років там працюю. Зараз так, перебуваю тут (в Україні), у відпустці,
– зазначив він.

Ігор Звездін на письмовий запит "Схем" на час виходу передачі не відповів.

Із задекларованого власного майна родини Ігоря Звездіна – квартира та будинок у Луганську, 2 автомобілі та кошти в розмірі близько 75 тисяч доларів. Ігор Звездін працює правоохоронцем понад 18 років, його дружина Наталія Звездіна – співробітниця Генеральної прокуратури України.

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У серпні-листопаді 2015 року Ігор Звездін очолював управління протидії злочинності у Луганській області. У листопаді 2015 – грудні 2016 років він був начальником управління захисту економіки у Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Нацполіції, а з грудня 2016 року обіймає посаду заступника начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Теги: Новини України Корупція Розслідування Поліція
Джерело: 24 Канал
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