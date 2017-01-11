Родичі жертв терактів у Брюсселі та Парижі судяться з Тwitter

Родичі жертв терактів у Брюсселі та Парижі судяться із сервісом мікро-блогів Twitter.

Родини загиблих звинувачують компанію у тому, що вона допомагала терористам проводити інформаційні акції. А саме не перешкоджала екстремістам поширювати свої повідомлення.

Родичі жертв хочуть фінансової компенсації від Twitter. Щоправда її розмір поки що не визначили.

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До суду в Нью-Йорку звернулися родичі загиблих у терактах, які сталися в Парижі 13 листопада 2015 року і в Брюсселі – 22 березня 2016. Тоді у французькій столиці загинуло 130 людей, а в бельгійській – понад 30.