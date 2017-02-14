Родина Трампа подарувала дружині японського прем'єра мистецький витвір уродженця України

10 лютого прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе прибув в США з п'ятиденним візитом. В першу чергу, глава японського уряду зустрівся з президентом США Дональдом Трампом для обговорення багатьох нагальних питань.

Вихідні лідери двох країн провели в неформальній обстановці. У суботу Трамп і Абе вирушили до Флориди – в елітний гольф-клуб "Мар-а-Лаго" в Палм-Біч, де їх супроводжували лише дружини.

Дружини глав держав, в свою чергу, провели суботнім ранком власну зустріч між собою.

Перша леді США Меланія Трамп зустрілася з дружиною японського прем'єр-міністра Акіе Абе в знаменитому своїми японськими садами музеї Моріко в Майамі.

На честь візиту Акіе Абе дружина американського президента піднесла японці приголомшливої краси порцелянову квіткову композицію під назвою "Троянда в цвіту" (Rose in Bloom), виконану відомим скульптором Володимиром Каневським. Уродженець Харкова Володимир Каневський, що нині мешкає у США, понад 20 років створює квіти з порцеляни, якими захоплюється весь світ.

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