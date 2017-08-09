Рокер, логіст і залізничник: яким запам’ятався в Україні Войцех Балчун

Войцеха Балчуна називали рокером, що рятуватиме "Укрзалізницю". Колишнього президента найбільшого логістичного оператора Польщі і музиканта за сумісництвом нарекли реформатором і покладали на нього великі надії.

Поляк Войцех Балчун п'ять років керував найбільшим у Польщі та країнах ЄС логістичним вантажним залізничним оператором. Тоді Балчун вивів підприємство з безнадійного стану. Починаючи з 2012 року займався порятунком ще однієї майже збанкрутілої компанії авіаперевізника LOT.

Саме тому вибір конкурсної комісії, що розглядала питання призначення нового керівника "Укрзалізниці" у 2016 році здавався очевидним. З поміж 31 претендента обрали саме його. Бізнесмена, логіста і за сумісництвом лідера рок-групи "Хімія".

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Уряд підтримав рішення комісії і затвердив рок-музиканта на посаду гендиректора "Укрзалізниці". Гастролі той тимчасово припинив. Очолив державну структуру із зарплатнею в понад 18 тисяч доларів та пообіцяв реформи.

Він провів масштабну реформу і реорганізацію в системі управління залізницею Польщі, входить в список топ 20 антикризових менеджерів Польщі 2012 року,

– запевнив у 2016 році прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

З часом між керівником "Укрзалізниці" та куруючим міністром Володимиром Омеляном назрівав скандал. Омелян жорстко критикував політику керівництва "Укрзалізниці", пізніше навіть передав прем'єр-міністру документи що, за його словами, свідчили про корупційну діяльність поляка на залізниці.

Протидія, саботаж, та провокації на всіх рівнях – умови в яких працювала, за словами Балчуна, його польська команда. І попри це, мовляв, вдалось зробити багато.

Ми не займаємося піаром, ми займаємося вирішенням конкретних проблем, які залишились нам у спадок. І я вважаю, що порівнюючи із масштабами, того що ми застали , те що ми зробили – це найкраще, що можна було,

– наголошував Балчун.

Арбітром в суперечці тоді виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він обрав сторону Балчуна. Мовляв, той має досвід в управлінні залізницею, а міністр необхідних навичок не має. Навіть більше, прем'єр вивів Укрзалізницю з під опіки Мінінфраструктури і напряму підпорядковував Уряду.

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Та критика з боку Омеляна не припинялася. Міністр стояв на своєму: за час головування польського реформатора корупція на Укрзалізниці зросла до небачених розмірів. Досягнень за більше ніж рік роботи він також не побачив.

Нагадаємо, 9 серпня глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини. Цього ж дня Кабмін схвалив відставку Балчуна.