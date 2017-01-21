Рок-гурт випустив пластинку з марихуани, яку можна скурити

Американська рок-група Slightly Stoopid випустила платівку, повністю зроблену з гашишу.

Музиканти запевнили, що хотіли таким чином привернути увагу до питання легалізації марихуани, пише Buro247.

Платівка була випущена всього в 2 примірниках. На кожному з них записаний трек в стилі реггі під назвою Dabbington.

Після попередньої обробки пластинки дійсно можна курити. На їх виготовлення музиканти витратили 7 тисяч доларів. Одна з платівок буде виставлена на благодійному аукціоні в підтримку хворих на рак.

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