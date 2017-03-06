Рома вийти не намагався: триває блокування суду над Насіровим

На сьогодні, 6 березня, активісти продовжують блокувати будівлю суду, в якому перебуває підозрюваний у зловживанні службовим становищем голова ДФС Роман Насіров.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав активіст "Автомайдану" Сергій Хаджинов.

Доброго ранку. Рома не встав, вийти не намагався. Народ не розійшовся. За цю ніч зрозуміли, що Шевченківський суд "Автомайдан" може блокувати хоч тиждень, хоч місяць. Поруч: 3 кафе, 2 ресторани, гастроном, Пейзажна алея, та ще й погода весняна. Важко буде зняти людей з такого місця,

– написав активіст.

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