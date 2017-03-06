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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рома вийти не намагався: триває блокування суду над Насіровим

09:09, сьогодні 383 Читать новость на русском
Активісти надалі блокують суд, де перебуває Насіров
Активісти надалі блокують суд, де перебуває Насіров / Вголос

На сьогодні, 6 березня, активісти продовжують блокувати будівлю суду, в якому перебуває підозрюваний у зловживанні службовим становищем голова ДФС Роман Насіров.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав активіст "Автомайдану" Сергій Хаджинов.

Доброго ранку. Рома не встав, вийти не намагався. Народ не розійшовся. За цю ніч зрозуміли, що Шевченківський суд "Автомайдан" може блокувати хоч тиждень, хоч місяць. Поруч: 3 кафе, 2 ресторани, гастроном, Пейзажна алея, та ще й погода весняна. Важко буде зняти людей з такого місця,
– написав активіст.

Читайте також: Як чатували за Насіровим: фото з мережі

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова Автомайдан
Джерело: 24 Канал
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