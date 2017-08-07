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Російський мільярдер Роман Абрамович розлучився з Дариною Жуковою після 10 років шлюбу

16:25, сьогодні 1116 Читать новость на русском
Російський мільярдер Роман Абрамович розлучився з Дариною Жуковою після 10 років шлюбу
Російський мільярдер Роман Абрамович розлучився з Дариною Жуковою після 10 років шлюбу / Getty Images

Російський мільярдер Роман Абрамович і його дружина Дарина Жукова вирішили розійтися. Про це вони повідомили в оприлюдненій спільній заяві сьогодні, 7 серпня.

Про це повідомляють на Daily Mail.

Як розповіли у виданні, Абрамович і Жукова стверджують, що розставання було мирним.

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Через 10 років спільного життя ми обидва прийняли важке рішення, однак ми залишаємося близькими друзями, батьками і партнерами в проектах, які разом розвивали,
– відзначило відоме подружжя.

Роман Абрамович та Дарина Жукова познайомилися у 2005 році та оформили стосунки через декілька років. Для 50-річного Абрамовича шлюб з 36-річною Жуковою є третім за рахунком.


Роман Абрамович і Дарина Жукова прожили разом 10 років

Всього у нього семеро дітей, п'ятеро з них (дочки Анна, Софія і Аріна, сини Аркадій та Ілля) – від другої дружини Ірини Маландіни, двоє, – син Аарон та донька Лея, – від третьої дружини Дарини.

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"Ми сповнені рішучості спільно виховувати двох наших дітей. Ми також продовжимо спільну роботу в якості співзасновників Гаражного музею сучасного мистецтва в Москві і культурного центру Нової Голландії в Санкт-Петербурзі", – додала пара.

Нагадаємо, що Абрамович і Жукова є співзасновниками Музею сучасного мистецтва "Гараж". Абрамович також є власником футбольного клубу "Челсі" та входить в топ-200 найбагатших бізнесменів Росії (12-е місце) за версією Forbes. Його стан оцінюється в 9,1 мільярда доларів.

Сама Дарина Жукова є успішним підприємцем, моделлю, дизайнером та редактором журналу, а також є співзасновницею компанії "Kova & T".

Теги: Новини Росії LifeStyle
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