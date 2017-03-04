Роман Насіров: Не робіть з мене цапа-відбувайла

Відсторонений від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що не імітує хвороби, залишати межі України не збирається, а також готовий звернутися до суду, щоб довести безпідставність висунутих проти нього обвинувачень.

Про це повідомляє видання "Гордон".

"Я не збираюся ні в якому разі їздити на лікарняному візку, і не імітую захворювання. У мене достатньо власної гідності та поваги до Закону, і тому я налаштований з часом піти до суду та особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься міра запобіжного заходу щодо мене", – написав він.

Насіров переконаний, що йому вдасться публічно довести безпідставність та абсурдність звинувачень, в тому числі – і у суді.

"Прикро, що організм не витримав раптового психологічного тиску. Але, повторюся, я зацікавлений поскоріше вирватися з лікарні, аби доказати недолугість висунутих звинувачень. Сподіваюся лікарям вдасться за короткий час завершити реабілітацію, і тоді я зможу фахово в суді публічно розгромити усі надумані звинувачення. Не робіть з мене цапа-відбувайла. Я – патріот України, тут живуть мої батьки, дружина, троє дітей, друзі. Я нікуди не збирався тікати, і не робитиму цього в майбутньому", – підкреслив він.

Також Насіров звернувся до активних коментаторів цієї історії з проханням не робити передчасних висновків.

"Ви навіть уявити не можете, як швидко так звана «підозра» буде розбита вщент. Я маю надію, що ми почали жити в європейській країні, і чесна людина має змогу захистити себе в суді", – зазначив він.