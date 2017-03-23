Роман відомого українського письменника стане фільмом

Студія Selena Films хоче екранізувати роvан Тараса Прохасько "НепрОсті".

Продюсер Selena Films Нана Суханова розповіла, що вони вже придбали права на роман. Про це вона заявила в інтерв'ю порталу "Медіаняня".

Коли я вперше прочитала роман Тараса Прохаська "НепрОсті", для мене це стало потрясінням, відкриттям і величезною радістю, що такий роман створений у нас і про нас,

– поділилась Суханова.

Режисером та сценаристом фільму стане Констянтин Денесюк. Відомо, що перша версія сценарію з’явилась ще у 2012 року, однак до сьогодні він дуже сильно змінився та вже готовий до екранізації.

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Зараз Selena Films планують взяти участь з проектом "НепрОсті" в пітчингу Держкіно України.