Роман Вінтонів – лауреат премії Кривенка "За поступ у журналістиці" у 2017 році

У перший день V Lviv Media Forum відбулось вручення премії імені Олександра Кривенка "За поступ у журналістиці".

Цьогоріч "Капітула Поступу" присудила нагороду журналісту, автору і ведучому проекту "Майкл Щур" Роману Вінтоніву.

"Якби треба було сказати одним словом, за що ця людина заслужила премію Кривенка, я б сказав: за оздоровлення. Немає нічого здоровішого за іронію. Вона розбиває закам’янілі ділянки в людському мозку, змушує дивитись по-новому на звичні речі. Деякі маразми нашої дійсності стають очевидними, тільки коли поруч із ними стати в костюмі зайчика. Іронія краще, ніж пафос, робить революцію.

Наш сьогоднішній лауреат показав, що може бути серйозним і відповідальнішим за багатьох із нас. При цьому не втрачаючи ані грама свого унікального почуття гумору. Нашому суспільству зараз не бракує розчарування і дуже бракує довіри. Іронія може бути гемоглобіном, який доносить важливу інформацію до тих закутків суспільства, які не хочуть чути нічого іншого. Тому "за поступ у журналістиці" в цьому випадку означає ще й "за просування серйозної журналістики на територію, окуповану розвагами", – зазначив Отар Довженко, викладач Школи журналістики УКУ.

Премію "За поступ у журналістиці" заснувала "Капітула Поступу". До неї входять друзі і колеги відомого журналіста і редактора Олександра Кривенка, який трагічно загинув 9 квітня 2003 року. Традиційно церемонію вручення Премії імені Кривенка супроводжує Лекція Свободи. Цьогорічну доповідь виголосив поет Борис Херсонський.

"Якщо говорити про журналістів, то основне — це працювати з фактами.Я розумію, що ця премія — за "Майкла Щура", але "Майкл Щур" — це колектив людей. Ми у колективі дуже ретельно ставимось до фактів, і що ще більш важливо — ми боремось із стереотипами, навіть із своїми власними. Життя не чорно-біле, а стереотипи роблять його таким, це — лише частинка правди", – сказав після отримання Премії Кривенка-2017 Роман Вінтонів.

Нагадаємо, Премію вручають щорічно у травні до дня народження Олександра Кривенка. Від 2013 року церемонія відбувається у межах Lviv Media Forum. У попередні роки Премію "За поступ у журналістиці" отримували Сергій Рахманін, Володимир Ар’єв, Сергій Лещенко, Вахтанг Кіпіані, Марчін Войцеховський, Олена Притула, Мустафа Найєм, Юлія Мостова, Костянтин Усов, Олекса Шалайський, Крістіна Бердинських, Левко Стек та Наталія Седлецька.

V Lviv Media Forum відбувається за підтримки Національного Фонду на підтримку Демократії NED, Фонду Джермана Маршалла (США), Представництва ЄС в Україні, Посольства США в Україні. Генеральний партнер – інвестиційна компанія Dragon Capital.



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