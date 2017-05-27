Романтика на фронті. Українські снайпери розповіли про своїх "кицюнь"

Снайпери ЗСУ під час спілкування з кореспондент "Військового телебачення України" розповіли, що до своєї гвинтівки вони ставляться, як до жінки. А дехто навіть дає імена зброї.

"Зараз, наприклад, так сталося, що у нас із хлопцями однакові гвинтівки, тому ми їх називаємо "кицюньки" або "сестрички", – зізнався снайпер із позивним "Міг".

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Снайпер також продемонстрував ще одну свою "помічницю" – оптичний приціл для гвинтівок.

"На відстані двох кілометрів можемо бачити, як живе ворог, і спостерігати за усіма ворожими діями", – пояснив боєць.

Уночі ж снайпери користуються насадкою для прицілів Pulsar, яка дає змогу стежити за ворогом навіть у темряві.