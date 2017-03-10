Романтика з присмаком криміналу: хлопець пограбував квітковий кіоск задля коханої

У Києві 15-річний юнак у підземному переході біля станції метро "Нивки" здійснив крадіжку троянд на суму у майже 3200 гривень.

Про це повідомляє пре-служба столичної поліції.

Зазначається, що, дочекавшись, коли продавці відволіклися, молодик вихопив із вази оберемок троянд і побіг геть.

Одразу після інциденту на місце події прибули дільничні поліцейські, які почули крики потерпілих про допомогу.

За словами офіцера Шевченківського управління поліції Олександра Антоненка, правоохоронцям знадобилося небагато часу аби затримати зловмисника.

Ми добре знаємо територію обслуговування та відразу зрозуміли, де можна відшукати молодика. Поспішили дворами напереріз і побачили хлопця із букетом троянд, який підходив за зовнішніми ознаками. Його й доправили до управління поліції,

– зазначив він.

Зауважимо, що згодом 15-річний підліток, який виявився уродженцем Вінниці, зізнався у скоєному та розповів, що взяв квіти, аби подарувати своїй подрузі.

Наразі за заявою потерпілих слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо оголошення неповнолітньому, щоправда зараз його відпустили додому під особисте зобов’язання.

Крім того, речові докази (76 троянд вартістю майже 3200 гривень) вилучено та повернуто власникам.

Читайте також: Молодик здійснив збройний напад на пошту у Києві