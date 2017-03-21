17:28
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 15:00: Побиття за український прапор. Аудитор для НАБУ
Випуск новин
17:16, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

"Рошен" продає свою фабрику на Донеччині

16:49, сьогодні 1522 Читать новость на русском
Фабрику
Фабрику "Рошен" у Маріуполі виставляють на продаж / Avto-polis

Акціонери Маріупольської кондитерської фабрики "Рошен" (Донецька область), що входить до складу корпорації "Рошен", вирішили продати майно підприємства.

Про це повідомляє "Новое время" із посиланням на "Українські новини".

Представник прес-служби підтвердив інформацію про те, що рішення прийнято і акціонери затвердили продаж майна. Відтак, на продаж виставлять комплекс самої фабрики і земельної ділянки.

Вартість комплексу кондитерської фабрики не перевищує 40 млн грн, земельної ділянки – не перевищує 25 млн грн.

Зараз підприємство перебуває на стадії ліквідації, рішення про яке прийнято у квітні 2015 року.

Читайте також: "Рошен" будує бісквітний цех на Київщині

За попередніми даними, минулий рік Маріупольська фабрика Roshen закінчила зі збитками 8,171 млн грн.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що Липецька фабрика "Рошен" припиняє свою діяльність.

Згодом з’явилася інформація, що Росія спробує відновити роботу фабрики "Рошен" у Липецьку за допомогою нових інвесторів.

Теги: Україна Рошен Бізнес Маріуполь
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Від Шевченка до Іздрика: чи зможеш ти продовжити вірш
сьогодні, 16:03 Від Шевченка до Іздрика: чи зможеш ти продовжити вірш
412
Синдром – не приговор
сьогодні, 16:01 Синдром – не приговор
Оксана Тропотяга 183
ФБР визнало Росію супротивником США: коридор можливостей Трампа звужується
сьогодні, 15:11 ФБР визнало Росію супротивником США: коридор можливостей Трампа звужується
Богдан Яременко 1508
Досрочные парламенсткие выборы выгодны Порошенко
сьогодні, 12:19 Досрочные парламенсткие выборы выгодны Порошенко
Михайло Подоляк 1243
Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
сьогодні, 11:31 Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
248
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Поліція "накрила" бордель у Запоріжжі
 3 жовтня 2016 , 16:27
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
Експерт розповів про можливі наслідки візиту Тіллерсона до Росії
 сьогодні , 18:51
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук