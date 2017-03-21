"Рошен" продає свою фабрику на Донеччині

Акціонери Маріупольської кондитерської фабрики "Рошен" (Донецька область), що входить до складу корпорації "Рошен", вирішили продати майно підприємства.

Про це повідомляє "Новое время" із посиланням на "Українські новини".

Представник прес-служби підтвердив інформацію про те, що рішення прийнято і акціонери затвердили продаж майна. Відтак, на продаж виставлять комплекс самої фабрики і земельної ділянки.

Вартість комплексу кондитерської фабрики не перевищує 40 млн грн, земельної ділянки – не перевищує 25 млн грн.

Зараз підприємство перебуває на стадії ліквідації, рішення про яке прийнято у квітні 2015 року.

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За попередніми даними, минулий рік Маріупольська фабрика Roshen закінчила зі збитками 8,171 млн грн.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що Липецька фабрика "Рошен" припиняє свою діяльність.



Згодом з’явилася інформація, що Росія спробує відновити роботу фабрики "Рошен" у Липецьку за допомогою нових інвесторів.