Йти спільним шляхом, – ще одна дивна заява від Путіна

Про це він сказав під час спілкування з учасниками Всесвітнього фестивалю молоді та студентів.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія – це європейський простір, пише УНН.

Він уточнив, що люди, які населяють Росію, є "носіями цієї культури".

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Він також закликав не озиратися в минуле і не ділити світ "по національних квартирах", а дивитися в майбутнє і "йти спільною дорогою".

З точки зору культури, навіть групи мови, історії, то це, безумовно, перш за все, європейський простір,

– сказав він, маючи на увазі Росію.