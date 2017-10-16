Йти спільним шляхом, – ще одна дивна заява від Путіна
07:44, сьогодні 1982 Читать новость на русском
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Про це він сказав під час спілкування з учасниками Всесвітнього фестивалю молоді та студентів.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія – це європейський простір, пише УНН.
Він уточнив, що люди, які населяють Росію, є "носіями цієї культури".
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Він також закликав не озиратися в минуле і не ділити світ "по національних квартирах", а дивитися в майбутнє і "йти спільною дорогою".
З точки зору культури, навіть групи мови, історії, то це, безумовно, перш за все, європейський простір,
– сказав він, маючи на увазі Росію.
Джерело: 24 Канал
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