Росія була флагманом декомунізації, – В'ятрович

Один із ідеологів декомунізації, відомий історик і голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зауважив, що в Росії нічого подібного на його організацію немає, окрім однієї інституції, з якою він і співпрацює, натомість раніше ситуація із засудженням тоталітаризму була іншою.

Таку заяву він зробив у коментарі ресурс "Ліга. Новини".

Там нічого подібного немає, крім громадської ініціативи "Меморіал", особливо виділю Микиту Петрова. З ними співпрацюємо. Взагалі, на початку 1990–х, якраз Росія була флагманом декомунізації серед усіх пострадянських країн. Але з приходом до влади Путіна роботу всіх подібних інститутів було повернуто на 180 градусів, і тепер вони зайняті швидше виправданням реваншу тоталітарної ідеології. Росія – яскравий приклад того, до чого призводить несерйозне відношення до подолання рудиментів тоталітарного минулого. Це призводить до обов'язкового реваншу,

– наголосив він.

За словами історика, Інститут національної пам'яті в Україні створено якраз за прикладом подібної установи в Польщі, однак подібні інститути працюють в Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, країнах Балтії.

"Ми на них орієнтувалися. Існує українсько–польський форум істориків, на якому ми сперечаємося про багатьох конфліктних питаннях. Але ця співпраця, і воно продуктивно", – додав керівник Інститут Нацпам'яті.

Також Володимир В’ятрович зазначив, що координується його інститут міністром культури, але загалом це – окремий виконавчий орган центральної влади.

До недавнього часу гостро стояла проблема фінансування – до жовтня 2016 року зарплати були досить низькими – 5–6 тисяч гривень, для Києва це дуже мало. Особливо, беручи до уваги, що більшість наших співробітників – молоді іногородні люди, змушені орендувати житло в столиці. З жовтня в середньому зарплати держслужбовцям підняли до 10–12 тисяч, а це вже конкурентніше,

– підкреслив ідеолог декомунізації.

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