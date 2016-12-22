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Телеканал новин 24 Росія через допінг може втратити ще одну збірну у зимових видах спорту
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія через допінг може втратити ще одну збірну у зимових видах спорту

16:33, сьогодні 1006 Читать новость на русском
Росія прощається ще з однією зимовою збірною
Росія прощається ще з однією зимовою збірною / Getty Images

Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань і не допустити до чемпіонату світу, який стартує у фінському Лахті 22 лютого.

Про це повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на шведське видання Expressen.

Справа в тому, що російські лижники Олександр Легков, Максим Вилегжанін і Микита Крюков згадуються у доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чолі з Річардом Маклареном щодо застосування допінгу.

Відтак, є велика ймовірність того, що всю збірну Росії з лижних перегонів можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань.

Представник WADA Меггі Дюрант своєю повідомила, що агентство зараз вивчає питання допінг-проб російських лижників.

Читайте також: Три країни оголосили про бойкот етапу Кубка світу з біатлону у Росії

Теги: Новини Росії Лижний спорт
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