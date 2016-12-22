Росія через допінг може втратити ще одну збірну у зимових видах спорту

Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань і не допустити до чемпіонату світу, який стартує у фінському Лахті 22 лютого.

Про це повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на шведське видання Expressen. Справа в тому, що російські лижники Олександр Легков, Максим Вилегжанін і Микита Крюков згадуються у доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чолі з Річардом Маклареном щодо застосування допінгу.



Відтак, є велика ймовірність того, що всю збірну Росії з лижних перегонів можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань. Представник WADA Меггі Дюрант своєю повідомила, що агентство зараз вивчає питання допінг-проб російських лижників. Читайте також: Три країни оголосили про бойкот етапу Кубка світу з біатлону у Росії

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