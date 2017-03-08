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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Росія досі не може зрозуміти, як реагувати на Трампа, – російський політолог

10:29, сьогодні 573 Читать новость на русском
"Роман" Путіна і Трампа / Getty images

Російський політолог Лілія Шевцова спрогнозувала, у що переростуть відносини між Путіним і Трампом, яким вже давно приписують "роман".

Про це вона написала у своїй колонці для видання The American Interest.

За словами Шевцової, президентство Трампа є головним болем для Москви.

Популярна думка, мовляв, Кремль мріяв бачити Трампа в Білому Домі, у кращому разі, перебільшення. Москві було б зручніше працювати з Гілларі Клінтон. У міру того, як розгортається шоу Трампа, в російських політичних колах наростає жах. Спроби пропаганди демонструвати симпатію щодо Трампа погано маскують реальну стурбованість Москви,
– зазначила політолог.

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Одним з таких прикладів є провал радника Трампа з нацбезпеки Майкла Флінна, після якого Білий Дім змінив риторику щодо Росії на більш жорстку, і це неабияк розлютило Кремль.

"З одного боку, Кремль хоче зберегти зручний майданчик для діалогу з Трампом; з іншого – повинен відповісти на випади Трампа, але не перестаратися. Росія досі не можу зрозуміти, як реагувати на Трампа. Російські політики напевно вітають перспективу зміни політичного курсу США, який може відкинути всі цінності і залишити європейських союзників у складному становищі", – зазначає Шевцова.

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Теги: Україна Політика США Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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