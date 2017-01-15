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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Росія дозволила українським інспекторам перевірити військові частини біля кордону

10:09, сьогодні 273 Читать новость на русском
Росія дозволила Києву перевірити військові частини
Росія дозволила Києву перевірити військові частини / Фото з відкритих джерел

Українські інспектори отримали офіційний дозвіл від Росії у період з 16 по 19 січня відвідати військові формування та частини збройних сил РФ, які дислоковані в Ростовській області.

Про це повідомив представник міністерства оборони Росії Сергій Рижков, пише "Інтерфакс".

За словами Рижкова, Київ запросив проведення інспекції в рамках Віденського документу 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки.

Україна визначила район, який займає площу близько 16 тисяч квадратних кілометрів, додав представник міноборони Росії.

Українські військові збиратимуть інформацію про структуру та завдання підпорядкованих військових частин, відзначив представник російського відомства.

Як відомо, Віденський документ 2011 року передбачає обмін інформацією про військові сили, планування та бюджети. Також країни ОБСЄ надають один одному дані про певні види військової діяльності та проводять інспекції.

Теги: Україна Політика Збройні Сили України Україна-Росія Новини Росії
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