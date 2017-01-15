Росія дозволила українським інспекторам перевірити військові частини біля кордону

Українські інспектори отримали офіційний дозвіл від Росії у період з 16 по 19 січня відвідати військові формування та частини збройних сил РФ, які дислоковані в Ростовській області.

Про це повідомив представник міністерства оборони Росії Сергій Рижков, пише "Інтерфакс".



За словами Рижкова, Київ запросив проведення інспекції в рамках Віденського документу 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки.

Україна визначила район, який займає площу близько 16 тисяч квадратних кілометрів, додав представник міноборони Росії.



Українські військові збиратимуть інформацію про структуру та завдання підпорядкованих військових частин, відзначив представник російського відомства.

Як відомо, Віденський документ 2011 року передбачає обмін інформацією про військові сили, планування та бюджети. Також країни ОБСЄ надають один одному дані про певні види військової діяльності та проводять інспекції.