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Росія готує бійців із Чечні до відправки на війну в Сирію, – документи

10:11, сьогодні 568 Читать новость на русском
Інструкції для чеченських військових у Сирії
Інструкції для чеченських військових у Сирії / Новая Газета

Військовослужбовців чеченського батальйону "Північ" (офіційна назва – 141-й спеціальний моторизований полк), до складу якого входить 46-я окрема бригада оперативного призначення Росгвардії, готують до відправки в Сирію.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на службовців бригади.

Один із співробітників батальйону передав виданню дві брошури, які поширюються серед військовослужбовців "Півночі" – "Візуальний перекладач (Сирійська Арабська Республіка)" і "Рекомендації військовослужбовцям при виконанні завдань у Сирійській Арабській Республіці".

Цю інформацію також підтвердили й інші службовці бригади. За їх словами, до відрядження до Сирії готують "саме чеченських військовослужбовців".

Перша брошура є ілюстрованим довідником про Сирію, її жителів, учасників збройного конфлікту, використовуване озброєння, а також включає в себе базовий розмовник.

Друга брошура містить загальні дані про Сирію і поради з поведінки в цій країні, в тому числі поради в разі "неадекватної" поведінки сирійця вимовляти слово "мухабарат".

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Воно означає щось на кшталт "організація державної безпеки, розвідка, поліція". При цій згадці місцеві жителі зазвичай лякаються і затихають,
– мовиться у матеріалі видання.

Також дається рекомендація не обговорювати політичну ситуацію в Сирії.

Брошура видана Росгвардією, при цьому в ній зазначена неіснуюча бригада – 64-а. На думку журналістів, це може бути або друкарською помилкою, або спеціальною помилкою, зробленою заради можливості при необхідності оголосити брошуру фальшивкою.

Теги: Війна у Сирії Новини Росії Чечня
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