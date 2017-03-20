Росія готує масову зачистку терористів, – військовий експерт

Кремль спеціально вкинув у ЗМІ "лист" росіянина про те, що у 2017 році у Ростовській області може спалахнути війна через бойовиків "Л/ДНР". Таким чином Росія готує населення до майбутньої ліквідації терористів на Донбасі.

Таку думку висловив ветеран АТО, військовий експерт Юрій Колесников, пише "Обозреватель".

"Населення прикордонних регіонів Росії готують до того, що буде проведена масова зачистка терористів. Для чого це робиться? Для того, щоб пояснити, чому на прикордонних пунктах йде відстріл тих, хто намагається повернутися з України", – вважає він.

Колесніков додав, що країною-агресором проводиться підготовка наступного етапу, і це було цілком очевидно. На його думку, Кремль буде знищувати і тих бойовиків, які вже повернулися із зони бойових дій на Донбасі у Росію.

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