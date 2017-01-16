Росія готує на серпень велику війну проти України, – військовий експерт

Росія повним ходом готується до повномасштабної регіональної війни. Найімовірніше, що війська РФ готуються до нових боїв в Україні.

Таку думку в інтерв'ю Online.ua висловив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

Він звернув увагу на навчання "Захід-2017", які передбачають розгортання особового складу нещодавно відтвореної 1-ї Гвардійської танкової армії Західного військового округу на території Білорусі. Експерт припустив, що в зазначених навчаннях візьмуть участь до півмільйона людей.

Для Сирії це багато. Для Прибалтики – багато, і було б самогубством проти Заходу так щільно концентрувати війська, які можуть бути розстріляні, як армія Саддама Хусейна в Іраку. Залишається тільки Україна,

– сказав Фельгенгауер.

Він уточнив, що сама масштабна війна може й не відбудуться, проте підготовка до неї відбувається.

"Контрольний термін тут – 15 серпня 2017 року. Тоді закінчується будівництво залізниці, яка йде в обхід України. Це дозволить перекидати танкові сили з Центрального військового округу РФ в Південний", – пояснив експерт.

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Він зазначив, що мобільність російських військ дуже залежить від залізниці.

Серпень – хороший час для початку великої війни. Але це, звісно ж, не означає, що великий регіональний конфлікт почнеться в серпні 2017 року,

– наголосив Фельгенгауер.