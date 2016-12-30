Росія готує відповідь США через вигнання дипломатів

Російська відповідь на рішення США вислати 35 російських дипломатів і ввести санкції буде оголошена 30 грудня.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у Facebook.



Також вона назвала санкції проти Росії офіційним визнанням Барака Обами в тому, що його адміністрація – "це група зовнішньополітичних невдах, озлоблених і недалеких".

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.