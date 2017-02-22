Росія готується до "великої війни", – Турчинов

Для Росії війна на Донбасі є важливим етапом підготовки до "великої війни".

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов під час промови на оперативних зборах ЗСУ у Києві.

"На розгортання військ, їхнє переозброєння та підготовку Росія свідомо викидає шалені кошти, нехтуючи проблемами економічного розвитку та розв’язанням гострих соціальних питань. Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до великої війни та демонстрацією претензії на глобальне лідерство і перерозподіл впливу у світі", – зазначив Турчинов.

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До слова, 22 лютого Петро Порошенко заявив, що на Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я.