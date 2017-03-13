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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Росія хоче насолити Україні, відправивши на Євробачення дівчину з інвалідністю, – публіцист

23:34, 12 березня 1318 Читать новость на русском
Росія сподівається, що Україна освистає Юлію Самойлову
Росія сподівається, що Україна освистає Юлію Самойлову / Okrylennie.ru

Росія вирішила насолити Україні, обравши співачку з інвалідністю Юлію Самойлову представляти країну на Євробаченні-2017 у Києві.

Таку думку в Facebook висловив російський публіцист Віктор Шендерович.

"Найближчі американські перспективи: альтернативна енергетика, гіперлуп, космічні кораблі, які повертаються... А ми тим часом придумали, як насолити Україні: пошлемо на Євробачення дівчину в інвалідному кріслі, вони її освистають – і вийде, що вони фашисти, а президент Володимир Путін знову всіх переграв. У кожної хатинки свої брязкальця", – написав він.

Нагадаємо, Росію на Євробаченні-2017 представлятиме співачка Юлія Самойлова з піснею Flame Is Burning.

Теги: Україна Україна-Росія Новини Росії Євробачення Євробачення-2017
Джерело: 24 Канал
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