Росія хоче нової війни на Балканах і вона організує цю війну, – Портников

Нещодавній інцидент на Балканах засвідчив, що регіон знову може поглинути хаос війни. І сприятиме цьому Росія.

Однією з відправних точок збройного протистояння між Сербією та Косово може стати інцидент зі скасуванням поїзда, що прямував з Белграда в Косовську Митровицю – один з найбільший з населених пунктів на території Косово, які населяють серби. Про це пише журналіст Віталій Портников у виданні "7 дней".

"З одного боку, відновлення залізничного сполучення – це одна з домовленостей, які досягнуті між Сербією і Республікою Косово за міжнародним посередництвом. З іншого – Белград хотів запустити на територію Косово не просто потяг, а агітаційний поїзд. Заквітчаний гаслами на багатьох мовах, в тому числі і на албанській "Косово – це Сербія". З зображеннями православних ікон, які зберігаються в монастирях Косово. Словом – поїзд-претензію. Зрозуміло, що поява такого поїзда не могло не привести до конфлікту", – зазначає Віталій Портніков.

Однак поїзд зупинили. За однією з версій – за наказом прем'єр-міністра Сербії Александра Вучича. За іншою – на вимогу президента Косово Хашима Тачі.

"Зрозуміло, що при цьому сторони звинувачують одна одну в провокації. Серби косоварів – в тому, що вони противляться запуску повноцінного залізничного сполучення між Белградом і сербськими районами Косово. Косовари сербів – в тому, що вони використовують домовленості про відновлення транспортного сполучення для ідеологічних провокацій", – пише журналіст.

Саме після цього Президент Сербії Томіслав Ніколич звинуватив владу невизнаного Косова у "провокуванні війни" і пригрозив застосувати армію для захисту свого народу.

На Заході багато хто ставиться до цього глузливо – мовляв, яка війна, коли Сербія вже пройшла більшу дистанцію в своїх переговорах з Європейським Союзом. З такою ж насмішкуватістю кілька років тому в Брюсселі та інших європейських столицях ставилися до можливої відмови президента України Віктора Януковича від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом – адже така дистанція пройдена! А в результаті отримали і відмову, і українське повстання, і російські зусилля по анексії Криму та дестабілізації України. Щось подібне може статися і зараз,

– зазначає Портников.

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Спровокувати до вирішення конфлікту із застосуванням військових сил може бути зумовлене суперечностями між Президентом Сербії Томіславом Ніколічем та прем’єр-міністом Александром Вучичем, між якими існують серйозні розбіжності відносно геополітичних поглядів на вибір Сербії. Якщо останніх схиляється до пре європейської інтеграції, то Президент, у якого значно менше влади, схильний орієнтуватися на Кремль.

І ця орієнтація підтримується переважною більшістю сербів, до сих пір живуть в казковому світі, збудованому диктатором Слободаном Мілошевичем. Світі, в якому "велика Сербія" зможе відвоювати всі свої території лише за підтримки з Москви. Вучич теж змушений враховувати безумство своїх співвітчизників і тому він такий обережний. А Ніколіч може не соромитися, тому що розуміє, що проросійську Сербію і його власну політичну кар'єру може врятувати тільки нова криза. Нова війна,

– йдеться у статті.

Логіку нової війни на Балках підтримує і Росія. Адже успішна євроінтеграція Сербії може поставити хрест на кремлівських амбіціях в цій країні. Ще гірша ситуація з Косово. Для Путіна і його сподвижників саме факт існування Косово давав їм право на анексію Криму. І вирішення цього питання залишить Москву одного з головних козирів перед країнами Заходу.

"Таким чином, Росія буде робити все можливе для дестабілізації ситуації у взаєминах Сербії і Косово – за допомогою як президента Сербії Томіслава Ніколіча, так і за сприяння тісно пов'язаних з Москвою керівників сербських громад Косово", – зазначає журналіст.

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Однак це не всі "активи" Кремля, щоб дестабілізувати ситуацію. Адже серед союзників Москви є й президент Республіки Сербської в складі Боснії Мілорад Додік. Саме він минулоріч провів на території цієї республіки – складової частини єдиної Боснії і Герцеговини – референдум про признання державним святом День незалежності Республіки Сербської. Це день фактичного відділення сербських територій від Боснії і початку етнічних чисток, які "ополченці" з числа боснійських сербів проводили за дієвої підтримки генералітету Югославської народної армії і особистого сприяння Слободана Мілошевича.

Після чергової поїздки в Москву Додік вирішив провести в 2017 році референдум про незалежність Республіки Сербської.

"Якщо цей референдум пройде – а в тому, що переважна більшість його учасників висловиться за незалежність, ніхто не сумнівається, – то будуть "торпедовані" Дейтонські угоди про врегулювання в Боснії і Герцеговині. У непростій ситуації виявиться і прем'єр-міністр Сербії Вучич, якому доведеться або відмовляти "братам-сербам" в приєднанні і йти на прямий конфлікт з власними співгромадянами, або очолити процес розділу Боснії і піти на прямий конфлікт із Заходом», – йдеться в статті.

Відтак, зазначає Портников, не слід дивуватися, якщо Сербія раптом повернеться в епоху Мілошевича і спробує приєднати до себе хоча б сербські райони Косово і боснійську Республіку Сербську. І розпочне війну.

"Адже і серби Косово, і серби Боснії живуть в анклавах. І для закріплення "цілісності території" доведеться повоювати, повбивати і повиганяти", – наголошує журналіст.

Однак ця війна матиме відмінність від тих, які були у Югославії за Мілошевіча. Головна з них – тоді Росія не готова була воювати з НАТО.

Росія Путіна не просто буде допомагати Сербії – вона із задоволенням перетворить цю країну в новий фронт військових дій і буде жадати зіткнення з НАТО – в Сербії, Косово, Боснії, хоч де-небудь. Або чекатиме відмови НАТО від втручання – що теж влаштовує Кремль, який після цього постарається поширити свій вплив на Балкани так, як зараз поширює на Близький Схід,

– зазначає журналіст.

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Підготовка до такого протистояння зі сторони Росії – це намагання влаштувати переворот в Чорногорії та вбити прем'єр-міністра цієї країни Міло Джукановича. Це підтримка шовіністських ідей в сербському суспільстві і підрив авторитету Вучича.

Заради цього кремлівський мракобіс Олександр Дугін сьогодні говорить в Белграді про "велику Сербії" з тим же натхненням, з яким ще недавно, на початку війни проти України, він говорив про "Новоросію". Росія хоче нової війни на Балканах і вона організовує цю війну,

– підсумовує Віталій Портников.