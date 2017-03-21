Росія хоче окупувати та знищити Україну, – Грицак

Російська агресія, спрямована не лише на привласнення Криму та Донбасу, а також на тотальну окупацію та знищення України як самостійної та суверенної держави.

Таку заяву зробив голова СБУ Василь Грицак під час благодійного заходу, присвяченого вшануванню пам’яті загиблих співробітників спецслужби, передає прес-служба відомства.

"Ми намагаємося не тільки вшанувати пам’ять наших Героїв, а й донести правду про російську агресію, спрямовану не лише на привласнення Криму та Донбасу, а також на тотальну окупацію та знищення України як самостійної та суверенної держави", – зауважив він.

Також очільник Служби безпеки подякував усім, хто долучився до благодійного заходу.

"Ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять наших Героїв, які віддали Батьківщині найдорожче – життя. Ми маємо робити все, щоб їхні імена назавжди викарбувались в нашій пам'яті. Неприпустимо, щоб втрати бійців виглядали як суха статистика з фронту, і про це знали лише рідні та близькі", – наголосив Грицак.

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