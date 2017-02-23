Росія хоче, щоб зруйновану нею Сирію відновили світові держави

Росія попросить світові держави виділити мільярди доларів на відновлення Сирії.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на неназваного європейського дипломата.

Як пише видання, заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов, який займається питаннями Близького Сходу, на зустрічі послів країн ЄС минулого тижня заявив, що відновлення Сирії скоро "стане головним пунктом порядку денного".

Однак, стверджують джерела FT, Богданов наголосив, що від Росії в цьому питанні "не слід чекати нічого".

Передбачається, що питання відновлення Сирії буде піднято на переговорах за підтримки ООН, які розпочнуться 23 лютого між сирійським урядом і повстанцями в Женеві. Головними темами переговорів стануть створення нового уряду Сирії, проекти нової конституції країни і проведення виборів.

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