Росія і Китай "захистили" Сирію від санкцій

Росія та Китай скористалася правом вето в Раді безпеки ООН та заблокували резолюцію про санкції щодо Сирії.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Документ підтримали 9 членів Радбезу, троє проголосували проти, ще троє – утрималися.

У проекті резолюції США, Франція і Великобританія засудили факти застосування хімічної зброї збройними силами Сирії і закликали ввести санкції проти фізичних осіб і компаній, які, на їхню думку, мають відношення до атак із застосуванням хімічної зброї.

Початковий список санкцій включає в себе 11 представників військового керівництва Сирії і 10 профільних установ.

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