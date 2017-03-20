Росія кинула оком на Сербію та Балкани: в ЄС стурбовані

У Європейському Союзі стурбовані впливом Росії в Сербії і на Балканах, що постійно зростає.

Про це в інтерв'ю виданню Die Welt заявив глава комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер.

На його думку, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Сербії, щоб завадити країні вступити в ЄС. Євро парламентар наголосив, що російська влада впливає на громадянське суспільство та ЗМІ, оскільки вбачає в Сербії основного союзника в регіоні.

Макаллістер також заявив, що, враховуючи такі дані, підтримка зі сторони ЄС повинна бути найбільшою та найактивнішою. Тож ЄС планує до 2020 року надіслати в Белград 1,5 млрд євро фінансової допомоги.

Глава комітету Європарламенту також наголосив на складній ситуації в Балканському регіоні. Він назвав регіон небезпечною областю, тому що там можуть знову розгорітися конфлікти, які давно згасли.

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За словами Макаллістера, на Балканський регіон також намагаються впливати Туреччина, Китай, Катар і Саудівська Аравія.