Росія має на Трампа компромат сексуального характеру, – ЗМІ

У США розгортається новий скандал за участі новообраного президента Дональда Трампа, даних розвідки і "російського сліду".

Як пише Голос Америки, Обамі та самому Трампу були надані доповіді про зв'язок останнього з Кремлем. Доповідь опублікована з приміткою про те, що її дані неможливо підтвердити і нібито базується на свідченнях колишнього британського розвідника, який користується довірою спецслужб США.

Матеріали буцімто стверджують, що представники Трампа таємно зустрічались із представниками Росії домовляючись про "обмін люб'язностями". У Трампа нібито обіцяли добиватись зняття санкції з Росії.

CNN EXCLUSIVE: Intel chiefs presented Trump with claims of Russian efforts to compromise him. https://t.co/aI2SCG7eQu pic.twitter.com/0O2NXQAQIt — CNN Breaking News (@cnnbrk) 10 січня 2017 р.

Також повідомляється, що росіяни нібито мають компромат на Трампа аж до відео сексуального характеру, нібито відзнятих під час його перебування у Москві.

Доповідь опублікована виданням Buzzfeed з приміткою про неможливість підтвердити наведені у ній дані.

Згідно даних, в 2013 році Трамп замовив повій в номер готелю Ritz Carlton у Москві, в якому раніше зупинялися Барак і Мішель Обама - щоб ці повії нас***ли на ліжко, на якому раніше спало подружжя Обам. Природно, ФСБшники все це відзняли на приховані камери в кращому вигляді,

– зазначає журналіст Мілан Лєліч.

Дональд Трамп назвав цю заяву "фейком" та "полюванням на відьом".

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

До слова, перед тим розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.