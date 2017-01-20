  • укр
  • рус
20:29
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 19:00: Інавгурація Дональда Трампа
Випуск новин
19:59, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія має намір заново запустити "Рошен" у Липецьку

19:22, сьогодні 857 Читать новость на русском
"Рошен" / Getty Images

Росія спробує відновити роботу кондитерська фабрики "Рошен" у Липецьку за допомогою нових інвесторів.

Про це повідомляє RNS.

Звичайно можливий перезапуск фабрики. Якщо дійде до того, до чого має дійти – до продажу, нові інвестори запустять протягом двох хвилин,
– заявив губернатор регіону Олег Корольов.

За його словами, потенційні інвестори зацікавлені в активі. Проте він відмовився назвати потенційних покупців фабрики, пославшись на угоди про нерозголошення інформації.

Нагадаємо, вранці 20 січня стало відомо, що Липецька фабрика "Рошен" припиняє свою діяльність. У прес-службі компанії також зазначають, що, починаючи з 2013 року, виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося втричі.

Теги: Україна Закриття "Рошен" Рошен Новини Росії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Що Трамп прийдешній нам готує?
сьогодні, 19:00 Що Трамп прийдешній нам готує?
Борис Немировський 374
Як політики на закриття
сьогодні, 16:30 Як політики на закриття "Рошену" реагували: казкова версія
Дід Панас 1578
Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
сьогодні, 16:18 Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
12 11971
ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають
сьогодні, 15:30 ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають
Настя Сукач 1251
Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
сьогодні, 12:15 Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики "Рошен"
12 3438
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Данилюк прокоментував ріст інфляції через підвищення мінімалки
31 жовтня 2016 , 02:13
Рекордна кількість хасидів перетворила Умань на величезний фестиваль
 2 жовтня 2016 , 17:57
Києву треба зробити висновки з свого ставлення до президентських виборів у США, – експерт
 21 січня , 08:01
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук