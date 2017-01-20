Росія має намір заново запустити "Рошен" у Липецьку

Росія спробує відновити роботу кондитерська фабрики "Рошен" у Липецьку за допомогою нових інвесторів.

Про це повідомляє RNS.

Звичайно можливий перезапуск фабрики. Якщо дійде до того, до чого має дійти – до продажу, нові інвестори запустять протягом двох хвилин,

– заявив губернатор регіону Олег Корольов.

За його словами, потенційні інвестори зацікавлені в активі. Проте він відмовився назвати потенційних покупців фабрики, пославшись на угоди про нерозголошення інформації.

Нагадаємо, вранці 20 січня стало відомо, що Липецька фабрика "Рошен" припиняє свою діяльність. У прес-службі компанії також зазначають, що, починаючи з 2013 року, виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося втричі.