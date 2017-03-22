Росія має пропагандистські сценарії щодо Євробачення, – СБУ

Росія підготувала пропагандистські сценарії, яким не було б рішення СБУ щодо в'їзду в Україну російської учасниці Євробачення-2017 Юлії Самойлової.

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук під час брифінгу.

"Російська сторона вже підготувала певні сценарії інформаційних, у першу чергу пропагандистських, акцій, які націлені на нанесення шкоди іміджу нашої держави", – сказав він.

За словами Ткачука, якщо українська сторона прийме рішення про заборону в’їзду Самойловій, то Росія буде заявляти про те, що Україна політизує Євробачення.

При цьому він додав, якщо СБУ не прийме такого рішення – це може викликати невдоволення частини радикально активно налаштованої проукраїнської частини суспільства.

"Ми можемо спрогнозувати, що ця реакція може бути різкою. І відповідна картинка на російських каналах з’явиться, і на Європу транслюватиметься те, що в Україні процвітає екстремізм", – сказав Ткачук.

Нагадаємо, СБУ підготувала документ про заборону на в'їзд російській учасниці Євробачення-2017 Юлії Самойлової.



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