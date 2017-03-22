14:23
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 13:00: Засідання Кабміну. Прем’єра до Великодня
Випуск новин
14:19, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Росія має пропагандистські сценарії щодо Євробачення, – СБУ

13:00, сьогодні 411 Читать новость на русском
Чи поїде Самойлова на Євробачення?
Чи поїде Самойлова на Євробачення? / www.vokrug.tv

Росія підготувала пропагандистські сценарії, яким не було б рішення СБУ щодо в'їзду в Україну російської учасниці Євробачення-2017 Юлії Самойлової.

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук під час брифінгу.

"Російська сторона вже підготувала певні сценарії інформаційних, у першу чергу пропагандистських, акцій, які націлені на нанесення шкоди іміджу нашої держави", – сказав він.

За словами Ткачука, якщо українська сторона прийме рішення про заборону в’їзду Самойловій, то Росія буде заявляти про те, що Україна політизує Євробачення.

При цьому він додав, якщо СБУ не прийме такого рішення – це може викликати невдоволення частини радикально активно налаштованої проукраїнської частини суспільства.

"Ми можемо спрогнозувати, що ця реакція може бути різкою. І відповідна картинка на російських каналах з’явиться, і на Європу транслюватиметься те, що в Україні процвітає екстремізм", – сказав Ткачук.

Нагадаємо, СБУ підготувала документ про заборону на в'їзд російській учасниці Євробачення-2017 Юлії Самойлової.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: Україна LifeStyle Україна-Росія СБУ Скандал Російська пропаганда Юлія Самойлова Євробачення Євробачення-2017 Культура
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Представьте, Украина не будет импортировать энергоресурсы!
сьогодні, 12:05 Представьте, Украина не будет импортировать энергоресурсы!
Сергій Гайдай 1256
Чому
сьогодні, 10:01 Чому "гібридна" війна з Росією триває так довго
Володимир Горбач 2142
Коли порохівниця керує порохом. Що робили Президенти України, аби захистити свою владу
сьогодні, 08:01 Коли порохівниця керує порохом. Що робили Президенти України, аби захистити свою владу
Наталія Лебідь 1015
Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
21 березня, 22:03 Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
Николай Воробьев 2802
Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
21 березня, 21:15 Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
Яніна Ткачук 1061
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Стартував осінній призов, комітет ВР попередньо схвалив візовий режим з РФ, – головне за добу
 5 жовтня 2016 , 08:00
Якщо учасника АТО не хочуть перевозити безкоштовно, можна викликати поліцію
 4 жовтня 2016 , 14:00 1
В МЗС назвали спекуляцією на користь Росії заяву про автономію угорської меншини на Закарпатті
 сьогодні , 13:49
10 дітей потрапили в лікарню з отруєнням на Миколаївщині
 сьогодні , 11:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук