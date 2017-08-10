Росія має сценарій наступу не лише на Донбас, а й на Харківщину, – Бутусов

Російська війська на кордоні з Україною відпрацьовують сценарій вторгнення, яке має здійснюватися у якомога коротші терміни, тому і відбуваються часті переміщення військової техніки.

Таку думку висловив військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов у коментарі ресурсу "Обозреватель".

На його думку, масові пересування військової техніки у бік України, можуть бути пов'язаними з тим, що російські війська проводять ротацію та навчання на кордоні з Україною, відтак відпрацьовують сценарій вторгнення.

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Армія – інструмент впливу, і вона повинна бути постійно готовою до певних ситуацій. Наприклад, вони відпрацьовують варіант протидії українським діям, варіант певних наступальних дій проти України. Для цього вони постійно піднімають частини за тривогою та відпрацьовують певні сценарії,

– підкреслює фахівець.

Водночас він зауважив, що Росія має сценарій наступу не лише Донбасі, а, судячи з концентрації угруповання, ще й на Харківську область.

У цьому контексті Бутусов нагадав про події, що передували війні в Грузії 2008 року.

"За рік до цього Росія провела навчання "Кавказький рубіж" з відпрацювання зосередження військ на кордоні з Грузією. Коли почалася війна, у них був відпрацьований план, і низка підрозділів цю задачу виконували. Тому вони змогли досить швидко організувати вторгнення", – зазначає журналіст.

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Крім того, він переконує, що у Кремлі зробили висновки з подій 2014 року.

"У РФ провели реформу армії, яка є націленою на те, щоб, як тільки буде відповідна політична обстановка, вторгнення в Україну здійснювалося в якомога коротші терміни", – резюмує військовий експерт.