  • укр
  • рус
08:05
11 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, 10 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 23:00: Штормове попередження на Одещині. Посилення санкцій проти Росії
Випуск новин
23:56, 10 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Росія має відповісти, – номінант на посаду держсекретаря США

08:01, сьогодні 8
Трамп обрав Тіллерсона майбутнім держсекретарем
Трамп обрав Тіллерсона майбутнім держсекретарем / Getty images

Ймовірний майбутній держсекретар США Рекс Тіллерсон переконаний, що Росія буде притягнена до відповідальності за свої дії.

Відповідну промову він підготував для виступу на слуханнях у Сенаті 11 січня, передає "Радіо Свобода".

Наші союзники по НАТО правомірно стривожені відродженням амбіцій Росії. Але це сталося за відсутності американського лідерства, яка залишила ці двері відчиненими,
– закинув Тіллерсон зовнішній політиці 44-го президента США Барака Обами.

Номінант Трампа на посаду держсекретаря США запевнив, що Росія має відповісти за свої дії.

Читайте також: Сенат США розглядає законопроект про розширення санкцій проти Росії

"У той час як Росія прагне поваги на світовій арені, її нещодавні дії ігнорували американські інтереси. Росія має знати, що ми будемо відповідальними щодо наших зобов’язань і наших союзників, і що Росія має відповісти за свої дії", – йдеться у тексті промови Тіллерсона.

Як приклад, Тіллерсон навів неспроможність президента Барака Обами діяти проти застосування хімічної зброї президентом Сирії Башаром Асадом проти власного народу.

Нагадаємо, обраний президента США Дональд Трамп обрав колишнього главу нафтової корпорації Exxon Mobil Рекса Тіллерсона, відомого своєю дружбою з соратниками Путіна, кандидатом на посаду державного секретаря США.

Теги: Політика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Украине не нужны были
10 січня, 22:25 Украине не нужны были "Оплоты" внутри страны, теперь они не нужны и Таиланду
Володимир Шередега 7 13559
Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
10 січня, 22:05 Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
1247
Легалізувати все:
10 січня, 21:00 Легалізувати все: "Секс – не злочин!"
Яніна Ткачук 10 3265
Реєструватись по-новому: що змінилось у процедурі реєстрації місця проживання
10 січня, 20:00 Реєструватись по-новому: що змінилось у процедурі реєстрації місця проживання
Анна Косинська 9622
Азаров і
10 січня, 19:01 Азаров і "уряд у вигнанні": хто і навіщо виштовхав екс-прем’єра на сцену
Інна Жолобович 2565
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Український футболіст їде працювати до Росії, – ЗМІ
 28 листопада 2016 , 18:55 69
Український журналіст поділився враженнями від прес-конференції Путіна
24 грудня 2016 , 17:40
Віра Савченко пролила світло на деталі аварії, в яку потрапила Надія
 11 вересня 2016 , 10:44
Детективи взялись за горе-проект Яценюка "Стіна"
 11 серпня 2016 , 15:59 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук