Росія має відповісти, – номінант на посаду держсекретаря США

Ймовірний майбутній держсекретар США Рекс Тіллерсон переконаний, що Росія буде притягнена до відповідальності за свої дії.

Відповідну промову він підготував для виступу на слуханнях у Сенаті 11 січня, передає "Радіо Свобода".

Наші союзники по НАТО правомірно стривожені відродженням амбіцій Росії. Але це сталося за відсутності американського лідерства, яка залишила ці двері відчиненими,

– закинув Тіллерсон зовнішній політиці 44-го президента США Барака Обами.

Номінант Трампа на посаду держсекретаря США запевнив, що Росія має відповісти за свої дії.

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"У той час як Росія прагне поваги на світовій арені, її нещодавні дії ігнорували американські інтереси. Росія має знати, що ми будемо відповідальними щодо наших зобов’язань і наших союзників, і що Росія має відповісти за свої дії", – йдеться у тексті промови Тіллерсона.

Як приклад, Тіллерсон навів неспроможність президента Барака Обами діяти проти застосування хімічної зброї президентом Сирії Башаром Асадом проти власного народу.

Нагадаємо, обраний президента США Дональд Трамп обрав колишнього главу нафтової корпорації Exxon Mobil Рекса Тіллерсона, відомого своєю дружбою з соратниками Путіна, кандидатом на посаду державного секретаря США.