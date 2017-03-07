Росія має запасний варіант для Міжнародного суду в Гаазі, – експерт

7 березня, у другий день суду між Україною і РФ у Нідерландах, Росія відповідає на звинувачення української сторони.

Українська представниця Олена Зеркаль вже озвучила повний текст позову проти Росії. Головні вимоги: визнати факт порушення "антирасистської конвенції" ООН Росією, підтримки тероризму на території України, захоплення українських територій.

Стратегія Росії особливо не змінилася з початку військових дій на Донбасі. Представники РФ продовжують риторику про відсутність своїх військ у східній Україні. Проте експерт у міжнародних питаннях Борис Немировський у своїй статті "Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі" стверджує:

На той випадок, якщо сепаратисти будуть визнані нелегальними формуваннями – російські захисники перейдуть до запасного варіанту: почнуть стверджувати, що "настамєсть", але виключно у вигляді "добровольців-інтернаціоналістів" та гуманітарних помічників.

Щодо захоплення Криму – Росія з самого початку оголосила це питання закритим, так як вважає цю територію своєю по праву.

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