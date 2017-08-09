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Росія може обійти санкції за допомогою криптовалюти, – екс-співробітник ЦРУ

22:06, сьогодні 11 Читать новость на русском
Росія може використати Bitcoin для того, щоб обійти санкції
Росія може використати Bitcoin для того, щоб обійти санкції / Crypto Traders

Влада Росії може використати Bitcoin для того, щоб обійти санкції Заходу. Більше того, у Кремлі розглядають можливість розробки власної криптовалюти.

Росія зацікавилася криптовалютою з багатьох причин, заявив в ефірі MSNBC колишній співробітник ЦРУ Марк Джонсон.

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Посилення антиросійських санкції Конгресом США ускладнює переказ грошей з РФ, саме тому місцеві чиновники кинулися шукати альтернативи виведення коштів з країни. І криптовалюта Bitcoin може допоможе їм зробити це анонімно, вважає Джонсон.

Ще рік тому в Росії обговорювали можливість позбавлення волі на строк до семи років за використання біткоіна, нагадує американський чиновник. Проте зараз ситуація кардинально змінилася. За словами Джонсона, Володимир Путін навіть зустрівся з одним із творців криптовалюти на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму в червні.

Для мене ця зустріч – сигнал, що вони (Росія – "24") повністю змінили свій підхід і збираються створити власну криптовалюту,
– припустив екс-працівник ЦРУ.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення та запровадження нових санкцій проти Росії.

Теги: Санкції США Новини політики гроші Новини Росії Валюта
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