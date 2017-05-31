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Росія може захопити ще одну область України, – Тимчук

14:18, сьогодні 3315 Читать новость на русском
Російські
Російські "зелені чоловічки" можуть з'явитися у Херсонській області / 5 Канал

Росії необхідно забезпечувати життєдіяльність анексованого Криму. Тому вона може спробувати захопити ще одну – сусідню – область України.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Найважливіше у забезпеченні життєдіяльності Криму – це прісна вода, яка, за попередніми підрахунками, через 5-6, максимум через 10 років, зникне на півострові взагалі. Тож задля вирішення цієї проблеми Росія може спробувати захопити сусідню Херсонщину.

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"Тобто в цих умовах (Росії) необхідно контролювати, як мінімум, Херсонську область для того, щоб забезпечити нормальне не просто сполучення з Росією, а існування півострова", – пояснив Тимчук.

Він додав, що навіть за умови вдалого завершення будівництва Керченського мосту, російські окупанти не зможуть підняти, наприклад, сільське господарство півострова.

Тимчук також зазначив, що якщо на Одещині провалилася ідея створення "Бессарабської народної республіки", то на Херсонщині ситуація в цьому сенсі складніша.

Ми впродовж лютого-березня цього року моніторили дуже щільно ситуацію в Херсонській області за всіма напрямками і виявили досить велику кількість вогнищ напруги,
– пояснив він.

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Відтак, нардеп виступив за посилення оборони Херсонщини та передислокацію туди механізованої бригади з Кропивницького.

"Оскільки фактично – один батальйон ЗСУ на всю Херсонську область. При тому, що там розташована адміністративна межа з Кримом, при тому, що Херсонська область має величезне стратегічне значення як ключ до Криму – це не просто мало. Це, як на мене, злочин – тримати там таку мізерну кількість військ!", – пояснив Тимчук.

Теги: Новини Росії Україна – Росія Україна Анексія Криму
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