14:08
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 13:00: Зустріч Путіна і Макрона. Скандал з зв'язками з Росією в США
Випуск новин
14:01, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Росія, можливо, розмістила в Криму ядерну зброю, – Парубій

13:03, сьогодні 186 Читать новость на русском
Росія могла розмістити ядерну зброю в Криму
Росія могла розмістити ядерну зброю в Криму / Getty Images

Росія планує розташувати на території анексованого Криму ядерне наступальне озброєння.

Про це на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Тбілісі заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз Росія проводить посилену мілітаризацію незаконно окупованого півострова, розміщуючи там новітні зразки озброєння і військової техніки. В тому числі планує розмістити, а за деякими даними, вже розмістила ядерні наступальні озброєння", – сказав Парубій.

Читайте також: З Криму і Донбасу необхідно вивести війська РФ, – важлива заява російських опозиціонерів

Спікер українського парламенту також наголошував на тому, що російські окупанти на півострові переслідують кримських татарів та українців.

Не забув Парубій зазначити, що Росія активізує бойові дії на лінії зіткнення на Донбасі. Водночас він наголосив, що для України важливим є мирне врегулювання конфлікту, а для цього необхідно зберігати політичний тиск на Росію і санкції проти неї.

"А якщо ескалація агресивних дій Росії триватиме, я переконаний, ми повинні спільно прийти до посилення санкцій проти Росії", – сказав голова Верховної Ради.

Він додав, що недотримання Росією режиму тиші та продовження вогню на Донбасі підривають зусилля України і міжнародної спільноти, спрямовані на деескалацію та стабілізацію ситуації в регіоні.

Теги: Україна Україна – Росія Анексія Криму Новини Росії Новини Криму Андрій Парубій
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
сьогодні, 13:02 Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
Наталія Косякова 234
Саміт
сьогодні, 12:13 Саміт "Великої сімки": шестеро проти Трампа
Борис Немировський 1016
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
сьогодні, 10:03 Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
Олена Булан 1035
Будни
сьогодні, 08:03 Будни "ЛНР": все хорошое приходит только с переездом отсюда
Ольга Черненко 3847
Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
28 травня, 22:04 Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
Олег Пономарь 10127
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У поліції розповіли деталі щодо п'яного російського дипломата у Києві
 10 квітня , 13:13
До Львова прибув літак з пораненими військовими
 22 березня , 19:03
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук