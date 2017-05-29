Росія, можливо, розмістила в Криму ядерну зброю, – Парубій

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Росія планує розташувати на території анексованого Криму ядерне наступальне озброєння.
Про це на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Тбілісі заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Зараз Росія проводить посилену мілітаризацію незаконно окупованого півострова, розміщуючи там новітні зразки озброєння і військової техніки. В тому числі планує розмістити, а за деякими даними, вже розмістила ядерні наступальні озброєння", – сказав Парубій.
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Спікер українського парламенту також наголошував на тому, що російські окупанти на півострові переслідують кримських татарів та українців.
Не забув Парубій зазначити, що Росія активізує бойові дії на лінії зіткнення на Донбасі. Водночас він наголосив, що для України важливим є мирне врегулювання конфлікту, а для цього необхідно зберігати політичний тиск на Росію і санкції проти неї.
"А якщо ескалація агресивних дій Росії триватиме, я переконаний, ми повинні спільно прийти до посилення санкцій проти Росії", – сказав голова Верховної Ради.
Він додав, що недотримання Росією режиму тиші та продовження вогню на Донбасі підривають зусилля України і міжнародної спільноти, спрямовані на деескалацію та стабілізацію ситуації в регіоні.