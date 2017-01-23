Росія наказує бойовикам на Донбасі приховувати кількість загиблих, – розвідка

На Донбасі почало гинути більше російських бойовиків, а їх командування не має грошей для розгортання додаткових шпиталів. Окрім того, бойовикам наказали приховувати кількість загиблих та поранених.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Зростає кількість втрат особового складу з’єднань та частин 2 АК (Луганськ) ЗС РФ. З метою розміщення вбитих та поранених військовослужбовців, командування 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК звернулось до командування корпусу з пропозицією щодо розгортання додаткового шпиталю на базі відомчої лікарні шахти ім. Менжинського. Пропозицію було відхилено командуванням російських окупаційних військ з огляду на скорочення фінансування та відсутності коштів на його утримання", – мовиться у повідомленні розвідки.

Відтак, військовослужбовцям 6 окремого мотострілецького полку пропонують доставляти вбитих та поранених до найближчих цивільних лікарень та медпунктів.

При цьому командуванням 2 АК наказано приховувати втрати шляхом оформлення поранених та вбитих як постраждалих внаслідок нещасних випадків,

– зазначили в українській розвідці.

Читайте також: Терористи Донбасу не хочуть воювати, замість них залучають неповносправних

Повідомляється також, що бойовики обурилися через звістку, що їх лікуватимуть на базі цивільних лікарень. Це призвело до збільшення кількості охочих звільнитись за будь-яких умов.